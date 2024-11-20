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Meteoroloji'den Eskişehir'e yarın için "Sarı" kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji'den Eskişehir'e yarın için "Sarı" kodlu yağış uyarısı

15:2920/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Eskişehir hava durumu
Eskişehir hava durumu

Eskişehir'e yağış geliyor... Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın için Eskişehir'i de kapsayan bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışlar ne kadar sürecek? 21 Kasım 2024 Eskişehir hava durumu...

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 'Sarı' kodlu uyarısına göre; 21 Kasım 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Yarın, 15.00 ile 21.00 saatleri arasında meydana gelebilecek muhtemel risklerin, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel ve su baskını olabileceğini ifade edildi.

ESKİŞEHİR'DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 22 Kasım Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Bu yağışın, 23 Kasım Pazar günü yerini tamamen kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşecek

Meteorolojik verilere göre, Eskişehir'de hafta sonu sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü, özellikle sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi muhtemel. Pazar günü ise hava sıcaklığı iyice düşecek. Kentte beklenen en yüksek hava sıcaklığı yalnızca 4 derece olacak.

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