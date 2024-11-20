Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 'Sarı' kodlu uyarısına göre; 21 Kasım 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Yarın, 15.00 ile 21.00 saatleri arasında meydana gelebilecek muhtemel risklerin, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel ve su baskını olabileceğini ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 22 Kasım Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Bu yağışın, 23 Kasım Pazar günü yerini tamamen kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.
Meteorolojik verilere göre, Eskişehir'de hafta sonu sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü, özellikle sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi muhtemel. Pazar günü ise hava sıcaklığı iyice düşecek. Kentte beklenen en yüksek hava sıcaklığı yalnızca 4 derece olacak.