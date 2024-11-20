Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 'Sarı' kodlu uyarısına göre; 21 Kasım 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Yarın, 15.00 ile 21.00 saatleri arasında meydana gelebilecek muhtemel risklerin, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel ve su baskını olabileceğini ifade edildi.