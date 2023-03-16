Eskişehir İmsakiye 2023: Eskişehir Namaz Vakitleri
2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İmsakiye, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve sahur vakti bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. 2023 Ramazan imsakiyesi ilden ile farklılık göstermektedir. Bugün Eskişehir iftar vakti 2023 saat kaçta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman gibi soruların bilgilerine Eskişehir İmsakiyesi sayfası üzerinden erişebilirsiniz.
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ 2023
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2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
Ramazan orucu kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.
Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?
Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.