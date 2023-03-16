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Eskişehir İmsakiye 2023: Eskişehir Namaz Vakitleri

Eskişehir imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Eskişehir Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Eskişehir namaz vakitleri.

15:52 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eskişehir İmsakiye 2023: Eskişehir Namaz Vakitleri

Eskişehir İmsakiye 2023: Eskişehir Namaz Vakitleri

2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İmsakiye, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve sahur vakti bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. 2023 Ramazan imsakiyesi ilden ile farklılık göstermektedir. Bugün Eskişehir iftar vakti 2023 saat kaçta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman gibi soruların bilgilerine Eskişehir İmsakiyesi sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Eskişehir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Eskişehir Ramazan imsakiyesi ve Eskişehir iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Ramazan orucu kimlere farzdır?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.


Yatarken okunacak dualar hangileri?
Yatarken okunacak dualar hangileri?

Yatmadan önce birçok kişi rahat ve huzurlu bir uyku için dua etmektedir. nsanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Rabbimiz Al-i İmran Suresi’nde “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahiplerine gerçekten ibretler vardır. Onlar ayakta iken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” buyurmuştur. Gece uyumadan önce birçok kişi dua etmektedir. Gece yatmadan önce okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yatmadan önce okunacak bir dua var mıdır? Peygamberimizin (s.a.v.) yatarken okuduğu dualar nelerdir? Gece yatmadan önce okunacak dualar hangileridir?

Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua
Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte Sıkıntı dert ve sabır duaları.



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#Eskişehir imsakiye
#Eskişehir namaz vakiti
#Eskişehir ezan saati
12 dakika önce
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Eskişehir İmsakiye 2023: Eskişehir Namaz Vakitleri
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