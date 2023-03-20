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Eskişehir yatsı namazı vakti ne zaman?

Eskişehir 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Eskişehir teravih namazı saat kaçta? 2023 Eskişehir yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

15:09 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir teravih vakitleri

Eskişehir teravih vakitleri

Eskişehir 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Eskişehir yatsı ezanı ve Eskişehir teravih namazı vakitleri haberimizde.

ESKİŞEHİR YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Eskişehir teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Eskişehir yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Eskişehir imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Oruç ibadetini gerçekleştirecekler, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

ORUÇ TUTMAYANLAR TERAVİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.



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