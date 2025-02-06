Eskişehir'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından ülke genelinde birçok şehirde kar yağışı görüldü. Eskişehir'de de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçların üzeri ve sokaklar beyaza büründü. Peki Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?

Eskişehir'de kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak valilik tatil ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.