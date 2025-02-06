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Eskişehir'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

Eskişehir'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

22:046/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eskişehir'de kar yağışı etkili olmaya başladı
Eskişehir'de kar yağışı etkili olmaya başladı

Eskişehir'de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarıları ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar beyaza büründü. Öğrenciler ise kar yağışının ardından okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Eskişehir'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından ülke genelinde birçok şehirde kar yağışı görüldü. Eskişehir'de de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçların üzeri ve sokaklar beyaza büründü. Peki Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?


ESKİŞEHİR'DE YARIN 7 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?


Eskişehir'de kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak valilik tatil ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI


Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Eskişehir'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.


Kar yağışıyla sokaklar ve araçların üzeri beyaza büründü. Kurak geçen günlerin ardından gelen kar vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

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Kocaeli'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği açıklama yaptı mı?