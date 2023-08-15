Kavurucu sıcaklar Eskişehir 'de etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde hemen her bölgede hava sıcaklığı 40 derece ve üstünde seyrederken, Sarıcakaya’da termometreler 57 dereceyi gösterdi. Anadolu’nun ortasında Akdeniz iklimi yaşanan ilçesinde hissedilen hava sıcaklığının 57 dereceye kadar ulaşması görenleri hayrete düşürdü.

Uzmanlardan sokağa çıkmayın uyarısı geldi

Yetkililer, bugünlerde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların da dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Eskişehir hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 17 Ağustos 2023 Perşembe Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 18 Ağustos 2023 Cuma Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 19 Ağustos 2023 Cumartesi Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Eskişehir hava durumu

Eskişehir'de, yükseklik, deniz mesafesi ve yer yüzü şekilleri sebebiyle karasal iklim etkili olmaktadır. Kış aylarında genellikle kar yağışı olan bir ilimizdir. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında soğuk ve kar sebebiyle aralığında don ve buzlanma olayları görülmektedir. Aralık ayında genellikle yağmur etkili olurken, Ocak ayında kar yağışı görülmektedir. Hava sıcaklığı bu aylarda -25° ye kadar düşebilmektedir. Rüzgar kışın genellikle batı istikametine doğru eser. Yıllık rüzgar yönü ise genellikle kuzey kuzeybatı yönündedir. Ocak ayında 15° sıcaklıklar görülebilirken ortalaması -0.1° civarındadır.

Bahar mevsiminde Mart ayında don olayları devam edebilmektedir. En fazla yağış 54mm yağış miktarıyla Mart ayında görülmektedir. Bu ay rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye devam etmektedir. Nisan ayı ile birlikte havalar ısınmaya başlayarak ılıman bir iklim görülür. Mayıs ayında ise havalar iyice ısınmaya başlar. Rüzgar ise batı, güneybatı ve kuzeybatı yönlerinden eser. Bahar aylarındaki yağışlar genellikle sağanak yağmur şeklinde görülmektedir.

Eskişehir'de yaz aylarında ki hava durumu ise genellikle sıcak ve kurak geçmektedir. Özellikle Temmuz ve ağustos aylarında Akdeniz yaz kuraklığı görülmektedir.