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Deprem bölgesinde esnaf kredileri faizsiz 6 ay ertelendi: Kararı bizzat Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödemelerine faizsiz 6 ay daha erteleme yapılacağını açıkladı. Peki Halkbank esnaf kredisi erteleme başvurusu yapılacak mı? İşte Bakan Mehmet Şimşek’in faizsiz kredi ertelemesine yönelik yaptığı açıklamanın detayları.

09:49 . 2/08/2023 среда
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde esnaf kredileri ertelendi mi?

Deprem bölgesinde esnaf kredileri ertelendi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Esnafın kredi kaç ay ertelendi?

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekti.

Başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme

Bakan Mehmet Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz. ifadelerini kullandı.


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#Halkbank esnaf kredisi
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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Deprem bölgesinde esnaf kredileri faizsiz 6 ay ertelendi: Kararı bizzat Bakan Şimşek duyurdu