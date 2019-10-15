EURO 2020 Elemeleri Puan Durumu: Türkiye'nin Puanı Kaç Kalan Maçlar?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftasına, 7 maçla devam edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı. Hakem Ivan Bebek'in, itirazlar üzerine İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in yanına gittiği 43. dakikada oyun bir kez daha durdu.

Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu Vedat Muric, takımının Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

FRANSA TÜRKİYE ÖZET

16. dakikada Fransa, gole yaklaştı. Griezmann, Coman'ın sol kanattan verdiği pasla ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann'ın şutunda Mert Günok, topu çelmeyi başardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Sissoko'nun sert vuruşunda iyi yer tutan Mert, bir kurtarış daha yaparak topun ceza sahası dışına uzaklaşmasını sağladı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Coman, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu pozisyonda Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Coman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

25. dakikada Coman, sol kanattan yine tehlikeli geldi. Griezmann, Coman'ın ceza sahası ön çizgisine paralel gönderdiği topun üzerinden atlayarak tehlikenin büyümesini sağladı. Boş pozisyonda bulunan Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Griezmann, çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla gol aradı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Hernandez, sol çaprazdan ceza sahasına girerek gole yaklaştı. Hernandez'in yerden gönderdiği şutta top, kalenin yanından auta çıktı.

59. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına yolladığı uzun topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'ın önüne gönderdi. Ceza sahasında boş durumda kalan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann, topu yerden kale sahasına gönderdi. Ben Yedder'in bekletmeden yaptığı dokunuşta top, kalenin üzerinden dışarı çıktı.

62. dakikada Ozan Tufan, Kenan Karaman'ın sağ kanattan yaptığı orta sonrasında topu önünde buldu. Ceza alanında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda şutunu çeken Ozan, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.

76. dakikada Fransa, sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda golü buldu. Griezmann'ın kale alanına ortaladığı topa yükselen Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

82. dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta arka direğe doğru ortaladığı topa, Kaan Ayhan hareketlendi. Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve milliler skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.