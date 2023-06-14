Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçlar başlıyor. Letonya ile A Milli takım Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve maç yayın bilgisi haberimizde.
LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 21:45’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
LETONYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
LETONYA
1 Pavels Steinbors
2 Vladislavs Sorokins
3 Marcis Oss
5 Antonijs Cernomordijs
6 Kristers Tobers
9 Vladislavs Gutkovskis
10 Janis Ikaunieks
11 Roberts Savalnieks
17 Arturs Zjuzins
20 Roberts Uldrisis
14 Andrejs Ciganiks
TÜRKİYE
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
3 Merih Demiral
4 Çağlar Söyüncü
5 Salih Özcan
6 Orkun Kökçü
10 Hakan Çalhanoğlu
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
16 Enes Ünal
17 Cengiz Ünder