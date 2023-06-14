FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 840 puanla zirveye yerleşirken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 838 puanla 2. sıraya yükseldi. Aralık ayı sıralamasında zirvede bulunan Brezilya, 2 basamak gerileyerek bin 834 puanla 3. sıraya düştü. Belçika, bin 792 puanla 4. sıradaki, İngiltere ise bin 792 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Peki A Milli Takım FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar.