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EURO 2024 Elemeleri D Grubu: A Milli Takım Letonya ile karşılaşacak

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya evinde Türkiye’yi konuk edecek. A Milli futbol takımının mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılaşma 16 Haziran Cuma günü saat 21.45’de başlayacak. Maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. D grubunda 3 puanla 3. sırada yer alan Milli takım Letonya ile oynadığı 8 maçın 2’sinden galip geldi. Bu maçlardan 5’i beraberlikle sonuçlanırken 1 galibiyette Letonya elde etti. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi.

11:05 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçlar başlıyor. Letonya ile A Milli takım Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve maç yayın bilgisi haberimizde.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 21:45’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LETONYA

1 Pavels Steinbors

2 Vladislavs Sorokins

3 Marcis Oss

5 Antonijs Cernomordijs

6 Kristers Tobers

9 Vladislavs Gutkovskis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

17 Arturs Zjuzins

20 Roberts Uldrisis

14 Andrejs Ciganiks

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

4 Çağlar Söyüncü

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

16 Enes Ünal

17 Cengiz Ünder




#Türkiye
#Letonya
#EURO 2024
#D Grubu
#Stefan Kuntz
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