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Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya evinde Türkiye’yi konuk edecek. A Milli futbol takımının mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılaşma 16 Haziran Cuma günü saat 21.45’de başlayacak. Maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. D grubunda 3 puanla 3. sırada yer alan Milli takım Letonya ile oynadığı 8 maçın 2’sinden galip geldi. Bu maçlardan 5’i beraberlikle sonuçlanırken 1 galibiyette Letonya elde etti. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi.

16:37 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçlar başlıyor. Letonya ile A Milli takım Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve maç yayın bilgisi haberimizde.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Saat 21:45’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LETONYA

1 Pavels Steinbors

2 Vladislavs Sorokins

3 Marcis Oss

5 Antonijs Cernomordijs

6 Kristers Tobers

9 Vladislavs Gutkovskis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

17 Arturs Zjuzins

20 Roberts Uldrisis

14 Andrejs Ciganiks

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

4 Çağlar Söyüncü

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

16 Enes Ünal

17 Cengiz Ünder

TÜRKİYE İLE LETONYA 9. KEZ RAKİP

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 9. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçtan ikisini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

1924'teki ilk maçı Türkiye kazandı​​​​​​​

İki ülke A milli takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı ve ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Türkiye, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan grubun diğer karşılaşmasını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 76. dakikada Serdar Dursun'la beraberliği yakaladı. Milli takım 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzandı ve rakibi karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisine son verdi.



#Türkiye
#Letonya
#EURO 2024
#D Grubu
#Stefan Kuntz
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