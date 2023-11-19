A Milli Futbol Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 yendi. Bulgaristan ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Macaristan EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Galler ve Ermenistan 1-1 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 19 Kasım 2023 Pazar maç programı maç programı ve fikstürü.