Euro 2024 Elemeleri maç sonuçları
B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 yendi. Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı.
I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.
EURO 2024 Elemeleri'nde 9. Hafta Sonuçları
İşte EURO 2024 Elemelerde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar:
Gürcistan-İskoçya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3
Fransa-Cebelitarık: 12-0
Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
Ermenistan-Galler: 1-1
Letonya-Hırvatistan: 0-2
Estonya-Avusturya: 0-2
Azerbaycan-İsveç: 3-0
Bulgaristan-Macaristan: 2-2
Karadağ-Litvanya: 2-0
Belarus-Andorra: 1-0
İsviçre-Kosova: 1-1
İsrail-Romanya: 1-2
Slovakya-İzlanda: 4-2
Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1
Lihtenştayn-Portekiz: 0-2