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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı: İşte güncel puan durumu

EURO 2024 elemelerin 9. haftanın maçları sona erdi. A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda Galler, deplasmanda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderlik şansını kaybetti. Hollanda ile I Grubu'nda bulunan Romanya ve İsviçre, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini almayı başardı. İşte EURO 2024 güncel puan durumu.

09:37 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 09:41 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Euro 2024 Elemeleri maç sonuçları

Euro 2024 Elemeleri maç sonuçları

2024
(EURO 2024) Elemeleri'nde 9'uncu hafta, 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. İşte EURO 2024 Elemeleri'nde 9. Hafta Sonuçları.
, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 yendi. Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı.

I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde 9. Hafta Sonuçları

İşte EURO 2024 Elemelerde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar:

A Grubu:

Gürcistan-İskoçya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3

B Grubu:

Fransa-Cebelitarık: 12-0

Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

D Grubu:

Ermenistan-Galler: 1-1

Letonya-Hırvatistan: 0-2

F Grubu:

Estonya-Avusturya: 0-2

Azerbaycan-İsveç: 3-0

G Grubu:

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0

I Grubu:

Belarus-Andorra: 1-0

İsviçre-Kosova: 1-1

İsrail-Romanya: 1-2

J Grubu:

Slovakya-İzlanda: 4-2

Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

Avrupa Şampiyonası Elemeleri puan durumu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstür

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) skor

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