Küresel piyasalarda dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta Euro olmak üzere döviz kularındaki yükseliş devam ediyor. 38,12 - 38,76 bandında seyreden euro rekora imza atarak tarihte ilk defa 39,67 seviyesini test etti. Peki 7 Mart dolar, sterlin alış satış fiyatı ne kadar oldu?
ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarında korumacı bir tavır sergilemesiyle beraber, uluslararası ekonomi üzerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcıların bu sürece ilişkin endişeleri gitgide artmaya başladı. ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı. Bu veri sonrası yatırımcı döviz kurlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 39,6705 TL
Euro satış fiyatı 39,6914 TL
Dolar alış satış ne kadar?
Dolar alış- 36,4391 TL
Dolar satış- 36,4440 TL
İngiliz Sterlini alış satış ne kadar?
İngiliz Sterlini alış 47,0691 TL
İngiliz Sterlini satış 47,0870 TL