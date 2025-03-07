ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarında korumacı bir tavır sergilemesiyle beraber, uluslararası ekonomi üzerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcıların bu sürece ilişkin endişeleri gitgide artmaya başladı. ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı. Bu veri sonrası yatırımcı döviz kurlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.