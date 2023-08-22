Hamburger
Ev yapımı hamburger tarifinin püf noktası elbette hamburger ekmeğinin yapılışında saklı. İyi bir hamburger ekmeğinin püf noktası hamuru doğru mayalandırmak. İşte ev yapımı nefis hamburger tarifi ve malzemeleri...
EVDE HAMBURGER TARİFİ
Yediden yetmişe herkesin sevdiği hamburger sayısız çeşidi ile fast food restoranlarında sıklıkla tüketiliyor. Hazır hamburger ekmekleri ile hazırlayabileceğiniz evde kolay hamburger tarifi malzemeleri haberimizde.
Köftesi için;
300 gr kıyma
1 tane kuru soğan
Yarım bağ maydanoz
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Ekmeği için;
Hazır hamburger ekmeği
Ara malzemesi için;
Marul
4 adet kornişon tursu
1 adet domates
1 adet soğan
Ketçap
Mayonez
HAMBURGER NASIL YAPILIR?
Köfte malzemeleri bir kaba koyup, iyice yoğurun ve cevizden biraz daha büyük parçalar alıp, yuvarlayın.
Yarım saat dinlenmeye bırakın.
Hamburger için malzemeleri için soğanları halka halka, kornişon turşuları jülyen şeklinde ve domatesleri halka şeklinde doğrayın.
Dinlenen köfteleri kızgın yağda kızartın.
Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip, üstüne ketçap sürün.
Marul, köfte, domates, soğan, turşu sırayla koyup, ekmeğin üstünü kapatın.
Yanına garnitür olarak patates kızartıp, servis yapabiliriz.