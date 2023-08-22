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Evde hamburger nasıl yapılır? Nefis hamburger tarifi

Dışarıda yemek yemek denince özellikle gençlerin aklına ilk gelen yiyeceklerden biridir hamburger. Çocukları için evde güzel bir fast-food hazırlamak isteyenler anneler, internet üzerinden hamburger köftesi tarifini inceliyor. Hamburger köftesi evde yapıldığında, içinde hangi malzemelerin olduğu ve ne içerdiği konusunda gönüller rahat olunca annelere de bol bol hamburger köftesi yapımı hakkında araştırma yapmak kalıyor. Evde hamburger nasıl yapılır? Hamburger ekmeği tarifi, hamburger köftesi malzemeleri nedir? İşte ev yapımı nefis hamburger tarifinin detayları....

10:21 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Hamburger

Hamburger

Ev yapımı hamburger tarifinin püf noktası elbette hamburger ekmeğinin yapılışında saklı. İyi bir hamburger ekmeğinin püf noktası hamuru doğru mayalandırmak. İşte ev yapımı nefis hamburger tarifi ve malzemeleri...

EVDE HAMBURGER TARİFİ

Yediden yetmişe herkesin sevdiği hamburger sayısız çeşidi ile fast food restoranlarında sıklıkla tüketiliyor. Hazır hamburger ekmekleri ile hazırlayabileceğiniz evde kolay hamburger tarifi malzemeleri haberimizde.

MALZEMELER

Köftesi için;

300 gr kıyma

1 tane kuru soğan

Yarım bağ maydanoz

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Ekmeği için;

Hazır hamburger ekmeği

Ara malzemesi için;

Marul

4 adet kornişon tursu

1 adet domates

1 adet soğan

Ketçap

Mayonez

HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte malzemeleri bir kaba koyup, iyice yoğurun ve cevizden biraz daha büyük parçalar alıp, yuvarlayın.

Yarım saat dinlenmeye bırakın.

Hamburger için malzemeleri için soğanları halka halka, kornişon turşuları jülyen şeklinde ve domatesleri halka şeklinde doğrayın.

Dinlenen köfteleri kızgın yağda kızartın.

Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesip, üstüne ketçap sürün.

Marul, köfte, domates, soğan, turşu sırayla koyup, ekmeğin üstünü kapatın.

Yanına garnitür olarak patates kızartıp, servis yapabiliriz.



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2 saat önce
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