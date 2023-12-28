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Yeni yılda sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanacak! 2024 evde bakım maaşı kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı 2024 zamlı rakamına dair araştırmalar hız kazandıAsgari ücret zam oranlarından sonra evde bakım aylığının ne kadar olacağı da merak uyandırdı. 2024 asgari ücretin belirlenmesinden sonra engelli ve yaşlı bakım aylıklarına da zam geldi. Peki, 2024 yılı evde bakım maaşı belli oldu mu?

13:47 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Asgari ücret zammıyla beraber netleşen evde bakım aylığında son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklandı. Yeni asgari ücret yüzde 49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor.

Ocak ayındaki verilerle beraber yeni evde bakım maaşı tutarlarının da netleşmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor.

Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı.

Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, son durum ne?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.



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#sosyal yardım ödemesi
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