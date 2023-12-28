2024 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri için araştırmalar başladı. 2024 asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak net 17 bin 2 lira oldu. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber hizmet borçlanmalarının maliyeti de aynı oranda artacak. Emeklilik prim gün sayısını doldurmak için askerlik ve doğum borçlanması yapacak olan vatandaşlar, 2024 yılına ait güncel taban ve tavan borçlanma ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 Ocak itibariyle yeni askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...