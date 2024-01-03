Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri 3 Ocak'ta açıklanan olan enflasyon rakamlarıyla birlikte zamlandı. İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri olan SED yardımlarının ise 2024 Ocak ayı itibarıyla yüzde kaç artacağı merak konusu olmuştu. Peki 2024 Ocak SED ödemeleri ne kadar, yüzde kaç arttı? İşte 2024 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kronik hasta aylıkları...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 2024 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Buna göre Sosyal yardımlar da yüzde 49.25 arttı. Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Ocak ayındaki verilerle beraber yeni evde bakım maaşı tutarlarının yüzde 49,25 artmış oldu.

ENGELLİ AYLIĞI 2024 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL oldu. İşte, yeni engelli aylıkları:

Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL

Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL

Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2024?

Yaşlılık maaşı bilinen aksine asgari ücret zammına göre değil memur-emekli zam oranına göre hesaplanıyor. Yaşlılık maaşı 2.348 TL olarak üç ay da bir yatırılıyor. 65 yaş maaşı açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Yüzde 49,25 artan aylıklar 174 lira yükselecek ve 3.522 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

Evde bakım maaşı 2024 Ocak zammı: Yeni ve zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, son durum ne?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için; yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği gerekiyor.

Ödemeden faydalanmak isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda buluyor.

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.



