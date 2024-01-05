Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile ödediği evde engelli bakım maaşlarında Ocak ayı için bekleyiş sürüyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla Evde Bakım Maaşları da zamlanırken engelli, hasta veya yaşlı kişilerin evlerinde bakımlarını üstlenen kişilere verilen devlet desteğinin Ocak listesi merak ediliyor. Peki 2024 Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde engelli bakım aylığı sorgulama ekranı ve detaylar...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER OCAK 2024

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Ocak ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği, 6 aylık enflasyon farkına göre, 7 bin 608 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK OCAK 2024?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları, geçtiğimiz ayın ortalarında hesaplara yatırılmıştı. Ocak ayında da evde bakım aylıklarının 11 - 15 Ocak tarihlerinde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.







