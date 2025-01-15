Yeni yılda enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra evde bakım maaşları de netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı 2025 yılında ne kadar olduğu en çok merak edilen konulardan. Peki engelli evde bakım maaşı alma şartları neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirli kişilere sağladığı evde bakım yardımı yeni zamların ardından güncellendi. 2025 zamlarıyla birlikte evde bakım maaşı 10 bin 125 liraya yükseldi. Peki kimler evde bakım maaşı alabilir?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.
Vasi, engellinin malını yöneten kimse anlamına gelir ve vesayet altındaki özürlünün kişiliği ve malvarlığıyla ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)
Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.
Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.
Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.