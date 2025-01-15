Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kimler evde bakım maaşı alabilir? İşte evde bakım maaşı başvuru şartları

Kimler evde bakım maaşı alabilir? İşte evde bakım maaşı başvuru şartları

21:3515/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Evde bakım maaşı alma şartları
Evde bakım maaşı alma şartları

Yeni yılda enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra evde bakım maaşları de netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı 2025 yılında ne kadar olduğu en çok merak edilen konulardan. Peki engelli evde bakım maaşı alma şartları neler? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirli kişilere sağladığı evde bakım yardımı yeni zamların ardından güncellendi. 2025 zamlarıyla birlikte evde bakım maaşı 10 bin 125 liraya yükseldi. Peki kimler evde bakım maaşı alabilir?


EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.


EVDE BAKIM HİZMETİNDE VASİ KİMDİR VE GÖREVİ NEDİR?

Vasi, engellinin malını yöneten kimse anlamına gelir ve vesayet altındaki özürlünün kişiliği ve malvarlığıyla ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.


EVDE BAKIM İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri

Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.

Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)

Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.


EVDE BAKIM HİZMETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#2025 evde bakım maaşı
#Engelli bakım maaşı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsrail Gazze'den çıkacak mı? Son dakika Gazze'deki anlaşma maddeleri