Yeni yıl ile birlikte memur, emekli, askeri ücret gibi bir çok konuda enflasyon rakamlarına göre güncellemeler yapıldı. Evde bakım maaşı almak isteyenler de hangi şartların arandığını ve maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2025 evde bakım maaşı şartları ve güncel rakamlar...





EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ile içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla yürütülen bir destektir.





Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.





Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,





18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.





Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır





EVDE BAKIM BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?





Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.





2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?





Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.





Böylece zamla birlikte evde bakım maaşı 10.124,49 TL oldu.





EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?





Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.





Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.









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