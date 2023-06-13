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Evde bakım aylığı alanlara iyi haber: Maaşlar artacak

Milyonlarca vatandaş temmuzda asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte evde bakım maaşları da artacak. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde evde bakım aylığı ödenmekte. Ocakta 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak, İşte, merak edilenler.

13:34 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Evde bakım maaş zammı

Evde bakım maaş zammı

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam açıklamaları sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Evde bakım maaşı temmuzda ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti. Bu ödemelerin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. 4 aylık enflasyon ortalamasına göre, 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak Temmuz zammının refah payı hariç yüzde 21,13 ile yüzde 23,70 arasında olması bekleniyor. Evde bakım maaşları ise enflasyon oranlarının açıklanması sonrası belli olacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.

Evde bakım aylığı ne kadar?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Yeni eve bakım maaşı ne kadar olacak?

Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

Evde bakım maaşı başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı şartları devlet tarafından belirlenmiştir.

  • *Muhtaçlık belgesine sahip olmak
  • *Bakıma muhtaç olmak
  • *Engelli raporuna sahip olmak
  • *Türk vatandaşı olmak

Bu şartları sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı verilmektedir. Şartlar sağlanmadığı takdirde kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. Başvuru esnasında doğru bilgileri vermeye ve yanlış bilgi vermemeye özen göstermek gerekir.

Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım maaş başvuru yeri devlet tarafından seçilen kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen bu süreçte başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Eğer yaşanılan ilde bu müdürlükten bulunmuyor ise ilçe müdürlüğü de kabul edilmektedir.

Evde bakım maaşı başvuru evrakları nelerdir?

Başvuru evrakları şunlardır:

*Kimlik kartı ve fotokopisi

*Başvuru formu

*Gelir durum tespit belgesi

*Engelli raporu

*Vesikalık fotoğraf

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