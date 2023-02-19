Türkiye’nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com, hepsiemlak.com, Sahibinden.com. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirmektedir. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir. Kampanya web sayfası: Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi hazırlanmıştır: www.evimyuvanolsun.org. Bu sitede, uygulama süreç akışları ile kural ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Ayrıca, nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılmaktadır”