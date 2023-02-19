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Evim Yuvan Olsun kampanyası
Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Bu sayede oluşan konaklama imkanlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz” denildi.
Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanmaktadır.