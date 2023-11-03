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Evleneceklere faizsiz evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere faizsiz kredi hangi illerde verilecek?

"Evleneceklere faizsiz evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı. Son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşan Bakan Göktaş ise merakla beklenen kredinin ayrıntılarını açıkladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

22:40 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 22:42 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"Evleneceklere faizsiz evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere faizsiz kredi hangi illerde verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni evleneceklere faizsiz kredinin detayları belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirileceği de duyuruldu.

#evlilik kredisi
#evleneceklere kredi
#150 bin faizsiz kredi
1 saat önce
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Evleneceklere faizsiz evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere faizsiz kredi hangi illerde verilecek?