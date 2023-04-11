|
Reklam
Reklam
Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenecek gençlere faizsiz evlilik kredisi vaadi!

AK Parti gençlere evlilik kredisi desteğinin detayları belli oldu. AK Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim vaatlerini açıklıyor. Erdoğan'ın evlenecek gençler için faizsiz evlilik kredisi seçim vaadi gündem oldu. Evlilik kredisi ne kadar olacak? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek?

16:04 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin startının verileceği programda, seçim vaatlerini açıklayıp 'şahlanış dönemi' olarak adlandırdığı yeni dönem için yapılacak yenilikleri açıkladı. Gençlere verilecek faizsiz evlilik kredisinin ayrıntıları da belli oldu.

GENÇLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenecek gençler için 2 sene geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL, sıfır faizli evlilik kredisi desteğini açıkladı.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ 2023 MADDELERİ (SEÇİM VAATLERİ) NELER?

Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık Film izletilecek.

AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.

Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.

20 YILLIK KAZANIMLAR SIRALANACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak.

AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerine yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanacak.

DEPREM YARALARININ SARILMASINA DÖNÜK ADIMLAR BEYANNAMEDE YER ALACAK

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

KALKINMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.


Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?
Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili detayları paylaştı. Çelik "Yaklaşık 500 sayfalık bir beyanname var. İçinde yeni anayasa var. Gençlere ev kadınlarına annelerine özel sürprizler var.Evlenmek üzere olan genç hanımefendilere beyfendilere çok cazip bir teklif var evlenmeleri için. Kamusal süreçlerle ilgili çalışmalar var. Çok konuşulacak bir vaat daha var. Kamuya alımlarda mülakatlarla ilgili. Önemli bir şey açıklayacak cumhurbaşkanı. Beyannamede müjdeler olacak. İstanbul'un yeniden inşası için kökten bir çalışma yapılacak. Şehir iki ayrı yakaya taşınacak adeta. Geri kalan kısımda da 500 bin konut yerinde dönüştürülecek. Deprem yönetmeliği ile ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Temiz su ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Sarnıç sistemi uygulanacak. Kent ormanları gelecek" dedi.


#evlilik kredisi
#faizsiz kredi
#erdoğan seçim vaatleri
#erdoğan vaatleri
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.