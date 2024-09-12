"Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 12 Eylül 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bakanlık tarafından hane başına düşen gelire göre belirlenen tutarlarda verilen Aile Destek Paketi ödemesinin hesaplara yatacağı tarih sorgulanıyor. Peki, aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI!

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek; "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

2024 EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti. Aile Destek ödemelerinin benzer tarihlerde yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?