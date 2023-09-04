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Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023? İş yeri, dükkan kira oranı

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki kiracılar ve ev sahipleri, Eylül ayı kira zammı oranını belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. Eylül 2023 kira zammı oranı, TÜİK'in verilerine dayalı olarak hesaplanacak ve bu sonucu merakla bekleyenler arasında yoğun bir ilgi bulunuyor. İşte konu hakkında son gelişmeler....

12:11 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eylül kira artış oranı

Eylül kira artış oranı

TÜİK tarafından açıklanması beklenen ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayı kira artış oranı da bu bağlamda netlik kazandı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2023 BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı. Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,09 yıllık yüzde 58,94 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.

Konutlarda KİRA artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, “Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL



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