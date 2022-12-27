3600 günü olan EYT'den yararlanır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca yurttaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerine yer vermişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Saray'daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak" dedi.

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar ne zaman emekli olur?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar EYT’den emekli olur mu?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.

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Kadınlar için 3600 prim ödeme günü

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Kadınlar için 3600 prim ödeme günü ile beraber emeklilik yaşı 50 olarak ifade edilebilir. 50 yaşını dolduran kadınlar 23.05.22 tarihinden önce eğer sigortası var ise o vakit emekli olma hakkını değerlendirir. Tabii bunun için ayrıca 15 yıllık bir çalışma süresine ihtiyaç duyulur. Bu tarihten itibaren emeklilik primini dolduran kadınlar ise 54 yaş ile beraber emekli olur.

İsteğe bağlı olarak kadınlar emeklilik doldurma süresini daha uzun hale getirebilir. Böylece sigortayı ödemek suretiyle yaş geldiği zaman daha yüksek emekli maaşı alma hakkı elde edilir. Ancak erken emeklilik isteyen kadınlar 3600 prim ödeme günü sonunda 50 yaşını doldurarak emekli olabilir.

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3600 Günden Emeklilik Yaşı Şartları

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Yaşı Şartları Nelerdir?

3600 günü geldiği zaman sigortalı olan kadınlar emekli olabilir. Tabii bunun için öncelikle gerekli olan tarih, gün sayısı ve çalışma sayısı gibi kriterleri tamamlamaktır.

- Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir.

- Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir.

- Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır.

- Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.

Bu kriterleri tamamlayan ve taşıyan kadınlar 50 yaşına geldiği zaman emekli olma hakkını değerlendirir. Fakat 2002 tarihinden sonra sigorta sahibi olan kadınlar için yaş kriteri 54 olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çalışma süresi ve prim gün sayısı da bu bağlamda değişkenlik gösterebilir.

Kadınların Prim Günü Kaç Kaçtır?

01.05 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak öne çıkar. Aynı zamanda 7200 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. 3600 gün ile beraber 15 yıllık bir çalışma hayatını tamamlayan kadınlar ise, SGK emeklilik sistemini incelemek suretiyle emekli olma durumunu görebilir. Gerekli kriterleri bu şekilde dolduran kadınlar, 3600 prim ödeme günü ardından 50 yaşında emekli olma hakkına sahip olur. Tabii bunun için tüm kadınların 23.0 5.22 tarihi öncesi sigorta sahibi olunması gerekmektedir. Bu iki paralel tarihi itibariyle kadınlar çalışma süresi ve yaşa bağlı olarak emekli olabilir.

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3600 gün prim emeklilik nasıl olur?

50 yaşında 3600 gün primle emekli olunur mu?

Gerekli kriterleri doldurduktan sonra kadınlar 50 yaşında emekli olma hakkını kullanabilir. Ancak bu durum erkekler için geçerli değildir. Genel çerçevede 23.0 5.22 tarihinden önce sigorta sahibi kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık bir çalışma sürecini tamamlaması ve 3600 prim ödeme günü geçmiş olması gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak böylece çalışma hayatını sonlandırabilir. Tabii aynı zamanda buna 7200 prim ödeme gününe çıkarmak için çalışma hayatını sürdürebilir. Böylece alacağı maaşı daha yüksek noktaya çıkarabilir ve daha iyi bir emekli maaşı kazanabilir. Erkekler için ise yine yaş ile beraber prim ödeme günü ve çalışma hayatı üzerinden, sigorta tarihine göre emekli olma durumu bulunmaktadır.

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15 yıllık sigortalılık süresi 3600 gün prim ödemesi olanlar ne zaman kaç yaşında emekli olur?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini ve 55 yaşı tamamlama süresine göre erkeklerin yaş haddi:

24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında sağlayanlar 56 yaşında.

24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında sağlayanlar 57 yaşında.

24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında sağlayanlar 58 yaşında.

24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında sağlayanlar 59 yaşında.

24.05.2014 tarihinden sonra sağlayanlar 60 yaşında emekli olur.

ÖZGÜN Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?