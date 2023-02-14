Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca yurttaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerine yer vermişti. Erdoğan EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. EYT'de yaş şartı yok.

EYT düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine ilişkin şunları söylemişti: "Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin makul seviyeye getirilmesi konusunda çok adım atmış bir ülkeyiz. Kamu bütçesinde büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirilmesi için çok çalıştık.

Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların talebidir. Prensip olarak çalıştığı dönemden daha uzun bir süre maaş almanın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık.

85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik.

Bugün de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözme yoluna gidiyoruz. Sistemi tartışmadan arındıracağımıza inanıyorum. Her konuda olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Tekrar hatırlayacak olursak, emekli olmak için prim günü, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenlemeyle ilk iki şartı baz alıyoruz.

2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor

Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 200 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Hetrhangi bir yaş sınırı istenmeyecektir. BOrçlanma işlemleri de zaten başlatıldı. Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.

İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz." demişti.

EYT Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar EYT’den emekli olur mu?

3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir. Bu durum özellikle 23.05.2002 tarihi öncesi sigortası başlayan kişiler için geçerlidir. Böylece 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar elde etmiş olduğu hakkı kullanarak emekli olur.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Kadınlar için 3600 prim ödeme günü ile beraber emeklilik yaşı 50 olarak ifade edilebilir. 50 yaşını dolduran kadınlar 23.05.22 tarihinden önce eğer sigortası var ise o vakit emekli olma hakkını değerlendirir. Tabii bunun için ayrıca 15 yıllık bir çalışma süresine ihtiyaç duyulur. Bu tarihten itibaren emeklilik primini dolduran kadınlar ise 54 yaş ile beraber emekli olur.

İsteğe bağlı olarak kadınlar emeklilik doldurma süresini daha uzun hale getirebilir. Böylece sigortayı ödemek suretiyle yaş geldiği zaman daha yüksek emekli maaşı alma hakkı elde edilir. Ancak erken emeklilik isteyen kadınlar 3600 prim ödeme günü sonunda 50 yaşını doldurarak emekli olabilir.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Yaşı Şartları Nelerdir?

3600 günü geldiği zaman sigortalı olan kadınlar emekli olabilir. Tabii bunun için öncelikle gerekli olan tarih, gün sayısı ve çalışma sayısı gibi kriterleri tamamlamaktır.

- Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir.

- Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir.

- Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır.

- Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.

Bu kriterleri tamamlayan ve taşıyan kadınlar 50 yaşına geldiği zaman emekli olma hakkını değerlendirir. Fakat 2002 tarihinden sonra sigorta sahibi olan kadınlar için yaş kriteri 54 olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çalışma süresi ve prim gün sayısı da bu bağlamda değişkenlik gösterebilir.

Kadınların Prim Günü Kaç Kaçtır?

01.05 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak öne çıkar. Aynı zamanda 7200 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. 3600 gün ile beraber 15 yıllık bir çalışma hayatını tamamlayan kadınlar ise, SGK emeklilik sistemini incelemek suretiyle emekli olma durumunu görebilir. Gerekli kriterleri bu şekilde dolduran kadınlar, 3600 prim ödeme günü ardından 50 yaşında emekli olma hakkına sahip olur. Tabii bunun için tüm kadınların 23.0 5.22 tarihi öncesi sigorta sahibi olunması gerekmektedir. Bu iki paralel tarihi itibariyle kadınlar çalışma süresi ve yaşa bağlı olarak emekli olabilir.

50 yaşında 3600 gün primle emekli olunur mu?

Gerekli kriterleri doldurduktan sonra kadınlar 50 yaşında emekli olma hakkını kullanabilir. Ancak bu durum erkekler için geçerli değildir. Genel çerçevede 23.0 5.22 tarihinden önce sigorta sahibi kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık bir çalışma sürecini tamamlaması ve 3600 prim ödeme günü geçmiş olması gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak böylece çalışma hayatını sonlandırabilir. Tabii aynı zamanda buna 7200 prim ödeme gününe çıkarmak için çalışma hayatını sürdürebilir. Böylece alacağı maaşı daha yüksek noktaya çıkarabilir ve daha iyi bir emekli maaşı kazanabilir. Erkekler için ise yine yaş ile beraber prim ödeme günü ve çalışma hayatı üzerinden, sigorta tarihine göre emekli olma durumu bulunmaktadır.

15 yıllık sigortalılık süresi 3600 gün prim ödemesi olanlar ne zaman kaç yaşında emekli olur?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini ve 55 yaşı tamamlama süresine göre erkeklerin yaş haddi:

24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında sağlayanlar 56 yaşında.

24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında sağlayanlar 57 yaşında.

24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında sağlayanlar 58 yaşında.

24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında sağlayanlar 59 yaşında.

24.05.2014 tarihinden sonra sağlayanlar 60 yaşında emekli olur.

En düşük memur maaşı 2023 ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

Memur maaş zamm 2023

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK emekli maaşları 2023

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağkur emeklisi maaşları 2023

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL