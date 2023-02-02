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EYT başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme için son viraja girildi. EYT kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi bugün Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'de son açıklamalar ile EYT E-devlet başvuru ekranında yoğunluk yaşanıyor. Peki, EYT başvuruları başladı mı? EYT E-devlet başvurusu nasıl yapılır?

15:23 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT e-Devlet ekranı

EYT e-Devlet ekranı

Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte başvurular alınmaya başlanacak. Başvurular E-devlet üzerinden alınacak. EYT emeklilik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT başvuruları henüz başlamadı. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları başlayacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurularını e devlet kapısı üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazın ardından çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayınız.

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçin.

Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonuna tıklayın.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın.

Diğer iletişim bilgileri de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka ekleyin.

Sonraki ‘ileri’ butonuna basın ve ‘başvur’ butonuna basın. Bu şekilde bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak

EYT yaş sınırı yok

EYT yasası 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor

İlk anda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan istediği zaman emekli olabilecek

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak

Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek

Emekli olup yeni sözleşme ile beraber EYT'liler çalışabilecek

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok

İlk maaş Mart ayında alınacak


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#eyt başvuru ekranı
1 saat önce
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EYT başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor
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