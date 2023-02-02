Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte başvurular alınmaya başlanacak. Başvurular E-devlet üzerinden alınacak. EYT emeklilik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.

Diğer iletişim bilgileri de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka ekleyin.