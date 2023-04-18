EYT ile emeklilik için başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olmak için müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar sonuç takip ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Başvuruları sonuçlanan vatandaşların emekli aylığı ödeme takvimi de belli oldu.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 1 hafta-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.

EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.

Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

"Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ

SGK'dan gelen açıklamayla EYT maaş ödeme tarihleri belli oldu. EYT’li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.

Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,

4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebilecek.



