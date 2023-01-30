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EYT e-Devlet ekranı
Milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirecek olan EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte başvurular alınmaya başlanacak. Başvurular E-devlet üzeirnden alınacak. EYT emeklilik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
EYT başvuruları henüz başlamadı. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları başlayacak.
EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
EYT başvurularını e devlet kapısı üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazın ardından çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayınız.
Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.
SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçin.
Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonuna tıklayın.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın.
Diğer iletişim bilgileri de doldurun.
‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka ekleyin.
Sonraki ‘ileri’ butonuna basın ve ‘başvur’ butonuna basın. Bu şekilde bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacak.
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