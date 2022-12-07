EYT’de ilk sigorta girişi hangi tarih kabul edilecek?

EYT hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de katıldı.

EYT son durum gelişmeleri

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindi. Düzenlemeyle kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti. Bu ay içinde duyurulması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.

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Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

Doğum borçlanması yapanlar EYT’den emekli olur mu?

TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Ali Duman, EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 2001’de sigortada tam zamanlı çalışmaya başlayan bir kadın sigortalı çalışan anne, 97’de 98’de doğan çocuğundan dolayı 2 sene borçlanmasını geriye çekerek, sigorta girişini borçlanmayla, 99 yılında çekmiş olur ve EYT’li olmaya hak kazanır. Şu an bizim yürürlükte olan kanunumuz bu. Bu kanuna göre, sigorta öncesinde olan borçlanmaya haiz süreler, borçlanılan süre kadar sigorta girişini geriye çeker ve emekli haklarından insanların faydalandırılır.”

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EYT prim gün borçlanması nasıl yapılır?

EYT geleceği için bir yaş konuşmuyoruz tabii ama EYT kapsamının dışında kalanlar için diyelim ki 99’dan sonra sigortaya girenler için de yaş haddini öne çekmek için borçlanma yapılır. Daha iyi bir aylık alabilmek için, gün sayısını ve kazancı yükseltmek için. Biliyorsunuz borçlanmalar asgari ücretin 1 katıyla 7,5 katı arasında vatandaşımız tercih edebiliyor, seçebiliyor. Yüksekten borçlanma yaparak emekli maaşına katkı sunmasını sağlar. Eğer ki bir kanun değişikliği olmazsa şu an yürürlükte olan kanun budur

Benim ilk sigorta girişim hangi tarih kabul edilecek?

Konuşmasının devamında Duman “Şimdi herkesin merak ettiği husus şu; ‘Bugün yurt dışı borçlanması yaparsam sigortadan önceki süreleri. Askerlik borçlanması yaparsam sigortadan önceki süreleri. Ben sigorta girişimi geriye alırım ama yeni bir kanun değişikliği olursa ne olur?’ Yani EYT’nin içerisinde hiç arzu etmediğimiz bir şey çıkarsa, borçlanmalar hariç derse ne olur? Ben o zaman şöyle bir tavsiyede bulunabilirim tüm vatandaşlarımıza.

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Borçlanmayı yapmış ve ödemiş olanlar bugünkü yasa itibarıyla sigortaya müracaat edip desinler ki ‘Benim sigorta girişim normalde bu, ama şu kadar süre borçlandım, şu anki ilgili emeklilik yasalarına göre benim ilk sigorta girişim hangi tarih kabul edilecek?’ Eğer böyle bir yazı alırlarsa yarın EYT kapsamı içerisinde kanun borçlanmaları saf dışında tutsa bile kanunen hakkını aramaya elinde bir belge olmuş olur. Çünkü günümüz koşullarında borçlanmalar emeklilikte sigorta girişini geriye çekmek için açık açık maddeyle yani 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde açık açık ifade edilmiştir. Sadece devlet memurları istisnadır. Türkiye’deki emeklilik sisteminde devlet memurlarını da kapsayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var.” dedi.

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SGK ilk işe giriş tarihi ne demek?

Hizmet dökümünüzün üzerinde yer alan "Dönem / Ay" bölümünün altında yazan tarih işe başladığınız tarihtir. Örneğin "199807" yazıyorsa bu 1998 yılının yedinci ayı yani Temmuz ayı anlamına gelmektedir.

İlk işe giriş tarihini nasıl öğrenebilirim?

Sigorta bilgilerinin sorgulanması için önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesi kullanılıyordu. Ancak yapılan güncelleme ile birlikte sorgulamalar artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile entegre olarak hizmet veren e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun ALO 170 hattını arayarak da çalışanlar sigorta bilgilerini öğrenebilirler.

E Devlet üzerinden ilk sigorta giriş sorgulaması nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden vatandaşlar sigorta kollarına bağlı olarak sorgulama işlemlerini tamamlayabilirler.

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Açılan sayfa üzerinden ilk adımda güvenlik adımlarını geçmeniz beklenir. Güvenlik adımlarına ulaşabilmek için "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın.

Karşınıza kimlik doğrulama sistemi çıkar. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini ilgili boşluklara yazarak "sisteme giriş yap" yazısına tıklayın.

Ekranda gözüken hizmet dökümü üzerinde kişisel bilgilerin yanında; sigorta başlangıç tarihi, çalışılan iş yerine ait bilgiler, sigorta prim ödemelerinin süresi, yıllık kazanç toplamı ve prim ödemeleri ile işten ayrılma tarihlerine ilişkin veriler yer almaktadır.

Hangi şartlar EYT’yi ifade ediyor?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, 4447 sayılı kanunla haklarında emeklilikte kademeli yaşlar getirilenler diğer bir ifadeyle, kanunda öngörülen prim gün sayısı ile sigortalılık süre şartlarını yerine getirdikleri halde, belirlenen emeklilik yaşlarını doldurmayanlar EYT’li olarak ifade ediliyor. Ancak son zamanlarda kapsamın genişletildiği görülüyor. Yani 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan yaş koşulunu yerine getirdiği halde prim gün sayısı veya sigortalılık süre şartını yerine getirmeyenler de kendini EYT’li olarak ifade ediyor.

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Bu koşullar SSK’liler için:

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak ve en az 5000 gün,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün,

- Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 5000 gün,

- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak.

Bağ-Kur’lu ve devlet memurları için:

- Yaş koşulu olmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olmak.

ÖZGÜN EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu