EYT maaşım bağlanmadı ne yapmalıyım?
SGK tarafından, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı. 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Peki daha emekli aylığı bağlanamayan EYT'liler ne yapacak? İşte detaylar...
EYT emeklilik prim günü kaç?
EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primi olanlar emekli olabilecekler. Burada e-Devlet üzerinden bakarak eksik olan prim günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.
EYT maaşım bağlanmadı ne yapmalıyım?
EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri eğer eksik bir evrakları yoksa, sigorta primleri tamamsa, başka bir dosya birleştirme yapılmayacaksa hemen emeklilik işlemleri başlatılabilir. Eğer EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut.
Emekli olamayan EYT'liler geçen ayların maaşlarını toplu olarak alacak mı?
Kişiler burada SGK’ya başvurup ‘Emeklilik dilekçemi verdim ancak bana emeklilik kaydı bağlanmadı, bunun için bir avans istiyorum’ şeklinde dilekçe verirlerse maaşlarına bir avans alabilirler. Her ne şekilde geç bağlansa dahi başvurdukları aydan bir sonraki ay maaş bağlanmaya hak kazanmışlardı. Martta dilekçe veren bir kişi nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin toplu bir şekilde maaşlarını alabileceklerdir.”