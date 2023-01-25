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EYT ile emekli olanların maaşı ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yasal düzenlemenin bu hafta Meclis’e geleceğini açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi. Peki EYT’nin kapsamı genişler mi? Emeklilik düzenlemesi 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu? stajyer ve çırak sigortası emeklilik başlangıcı sayılacak mı? İşte detaylar.

09:17 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT maaşları ne zaman ödenecek?

EYT maaşları ne zaman ödenecek?

​​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok" dedi.

Vedat Bilgin EYT maaş açıklaması
  • Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Emeklilik düzenlemesi 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

Staj sigortası

Stajyer ve çırak sigortası emeklilik başlangıcı sayılacak mı?

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu: "Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT emekli maaşı

EYT maaşlarına yüzde kaç zam var?

SGK, EYT maaşlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebildiğine değinilen açıklamada, 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılında talepte bulunanların aylıklarının da yüzde 30 oranında artırıldığı vurgulandı. Açıklamada, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacağına hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödeneceğine dikkat çekildi.


Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.


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8 dakika önce
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EYT ile emekli olanların maaşı ne zaman verilecek?
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