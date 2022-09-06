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EYT'de beklen son dakika haberi Bakan Bilgin'den geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyleyerek Meclis’in açıldığında ilk dosyanın sözleşmelilere kadro düzenlemesinin olacağını söyledi. Bakan Bilgin, maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeronların da düzenlemeden yararlanacağını vurguladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durumu da açıklayan Bilgin, teknik çalışması biraz daha zaman alacak dedi ve EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceğine ilişkin tarihi duyurdu. Peki EYT ne zaman çıkacak, erken emeklilik yasası meclis'e ne zaman gelecek? EYT detayları belli oldu mu? İşte detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT ne zaman çıkacak, erken emeklilik yasası meclise ne zaman gelecek? Kimler EYT ile emekli olacak?
EYT ne zaman çıkacak? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi haberlerine ilişkin son dakika açıklamasının detayları.

EYT ne zaman çıkacak?

Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

Sözleşmelilere kadro ne zaman?

Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:

"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız."

Maden işçileri kadroya mı geçecek?

Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.

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