EYT'de beklen son dakika haberi Bakan Bilgin'den geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi haberlerine ilişkin son dakika açıklamasının detayları.

EYT ne zaman çıkacak?

Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

Sözleşmelilere kadro ne zaman?

Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:

"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.

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Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız."

Maden işçileri kadroya mı geçecek?

Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.

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