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Bakan Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT için Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi. Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi konusunda emekçileri sevindirecek haber vereceklerini söyledi. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek? EYT kapsamı ne olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT ne zaman çıkacak, kapsamı ne olacak? EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?
EYT ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ETY sorununun Aralık ayında Meclise getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” dedi.

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin şu sözleri kullandı: "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen "emeklilikte yaşa takılanlar"ın durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.
  • Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.
  • Bu kapsamda, EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor.

Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

EYT nedir?

EYT konusu, 1999'daki yasal düzenlemeye dayanıyor

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi.

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