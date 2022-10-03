Sosyal konut iptali e devletten mi yapılır, TOKİ sözleşme iptali için ne gerekir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "TOKİ konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

TOKİ taksit ücreti ne kadar 2+1, 3+1 daireler için?

2+1 TOKİ konutları taksit ve vadeleri : Proje çerçevesinde 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olarak açıklandı. Konut fiyatı 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

: Proje çerçevesinde 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olarak açıklandı. Konut fiyatı 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek. 3+1 TOKİ konutları taksit ve vadeleri : Proje çerçevesinde 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olarak duyuruldu. Evin değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

: Proje çerçevesinde 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olarak duyuruldu. Evin değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek. TOKİ İş yeri taksit ve vadeleri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

TOKİ başvuru iptali

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır?

Türkiye genelinde 250 bin konut için başvuruları kabul eden TOKİ, adayların müracaatı için başvuru ücreti kabul ediyor. Başvuru ücretini kura sürecine kadar tutan TOKİ, kurada ismi çıkmayanlar içinse başvuru ücretini iade yoluna gidiyor. Kura sürecinde TOKİ Başvurusu iptal de edilebiliyor. TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

TOKİ konutlara ne zaman başlayacak?



TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ konutlarında temellerin ne zaman açılacağına ilişkin olarak, “Eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut kampanyasında ilk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından bunu 500 bine çıkaracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle: “Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdi de sorumluluğu da yok. Öyle veya böyle biz bunu başardığımızı göstereceğiz. Bir defa 81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz bunlara en güzel cevap olacak. Şimdi bu ilk etapta attığımız adım. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Ben Murat Bey’e de ifade ettim, öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok.”

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TOKİ evleri ne zaman bitecek, sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

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