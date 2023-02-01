|
EYT prim günü, çalışma yılı kaç?
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.
EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte kademeli prim gününün ne anlamı geldiği merak edildi. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.
SGK tarafından yayımlanan yıllara göre, sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları görülebiliyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplamasında şu 3 dönem önemli;
Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplaması yapılır. Yani emekli maaşı hesaplaması, çalışanın sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınarak hesaplanır.
EYT maaş hesaplaması yapılırken şu kriterler dikkate alınır:
- İşçinin aylık kazancı,
- İşçinin çalıştığı yıl,
- İşçinin yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı,
- Çalışanın çalışma süresine ara verip vermediği,
- Çalışma süreleri, etkenleri göz önüne alınır.