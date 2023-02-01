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EYT'de kademeli prim ne demek?

EYT yasa tasarısı Meclis’e geldi. Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) ilgilendiren yasal düzenlemenin ana hatları açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, detayları anlattı. "EYT'lilere ilk maaş Mart'ta" ifadelerini kullanan Akbaşoğlu, "Haftaya Salı ya da Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. 5 milyon çalışana dönük tarihi bir düzenlemedir." dedi. Emeklilik teklifinde kademeli geçişle ilgili önemli detaylar söz konusu. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. Peki EYT'de kademeli prim kaç oldu? Kadın ve erkeklerde EYT emeklilik prim gün sayısı ve sigortalılık süresi kaç?

16:14 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT prim günü, çalışma yılı kaç?

EYT prim günü, çalışma yılı kaç?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

EYT'de kademeli prim ne demek?

EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte kademeli prim gününün ne anlamı geldiği merak edildi. EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Emeklilik sigorta süresi kademeli prim günü nasıl hesaplanır?

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre, sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları görülebiliyor.

EYT şartları neler?

  • - 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,
  • - 5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,
  • - Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir. Tüm bu konuların yasal düzenlemenin açıklanması sonrasında kesin halini alması bekleniyor.

Erkeklerde yıllara göre sigortalılık süresi kademeli prim günü tablosu

Kadınlarda yıllara göre sigortalılık süresi kademeli prim günü tablosu

EYT maaşı nasıl hesaplanacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplamasında şu 3 dönem önemli;

  • - 1999 yılı öncesi
  • - 1999 – 2008 yılları arası
  • - 2008 yılı sonrası

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplaması yapılır. Yani emekli maaşı hesaplaması, çalışanın sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınarak hesaplanır.

EYT maaş hesaplanmasında kriter ne olacak?

EYT maaş hesaplaması yapılırken şu kriterler dikkate alınır:

- İşçinin aylık kazancı,

- İşçinin çalıştığı yıl,

- İşçinin yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı,

- Çalışanın çalışma süresine ara verip vermediği,

- Çalışma süreleri, etkenleri göz önüne alınır.


Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler
Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler

EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.


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#emekli prim gün sayısı
1 saat önce
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EYT'de kademeli prim ne demek?
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