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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş tarihini açıkladı

30 Ocak 2023 tarihinde Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Herkesin merak ettiği 'EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak' sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan canlı yayında EYT'de ilk maaşın şubat ya da martta yatırılacağını açıkladı.

08:47 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT ilk maaş tarihi

EYT ilk maaş tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'yle ilgili merak edilen EYT'de ilk maaş ne zaman yatırılacak sorusuna da yanıt verdi.

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT konusunda katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'de ilk maaş tarihini açıkladı:

"EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz."

MECLİS'TEN HIZLI GEÇECEK

Meclis'e sunulan EYT yasa teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve gelecek hafta Genel Kurul'da yasalaşacak.

PRİM GÜNÜNDE KADEMELİ SİSTEM

Diğer yandan Yasa teklifine göre yaş şartı kalkmasına karşın 9 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı Yasa ile getirilen kademeli prim günü aynen bırakıldı.

Meclis sürecinde ilgili maddede bir değişikliğe gidilmezse, SSK'lıların emeklilik tarihi sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişecek.

Örneğin, 24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 arasında işe başlayan erkek çalışanın 25 yılla birlikte 5450 prim gününü tamamlaması gerekiyor.

Bir diğer örnekte 24 Mayıs 1995 ile 23 Mayıs 1996 arasında işe başlayan kadın çalışanın da 20 yılını dolduran kadın çalışanın da 5825 prim gününü doldurması gerekiyor.

Bu süreyi tamamlayamayanlar prim gününü doldurarak emekli olabilecek. Diğer yandan 24 Mayıs 1999 ile 8 Eylül 1999 arasında işe başlayanlardan ise 5975 primi gününü tamamlamaları istenecek.

Yasa teklifinde değişikliğe gidilmezse emekliliği bekleyenlerin önemli bölümü prim günlerini 5975'e tamamlamak durumunda kalacak. İlave borçlanma hakkı olanlar bunu kullanabilecek.

Askerlik, doğum borçlanması ile gününü tamamlayamayan SSK'lılar çalışmaya devam edecek ya da 1260 günü aşmamak şartıyla isteğe bağlı sigorta primi yatıracak.



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2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaş tarihini açıkladı
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