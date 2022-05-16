EYT'de son durum: Bakan Bilgin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenecek sorunlar aşama aşama çözülüyor. Bu çalışmalardan biri EYT düzenlemesi. Bu düzenleme ile 5 adımlı rota ortaya çıkacak. işte, EYT'de son durum.

EYT'DE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde” dedi.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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EYT YASASINA İLİŞKİN BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması:

"3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”

MECLİSTE EYT YASASI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada EYT ile ilgili müjdeyi şu şekilde verdi:

"EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ve 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin net bir tarih belirtmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

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BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor. İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası

1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

EYT yasasının kapsamı belirlenecek 2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek 3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak 4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak 5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek 6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak.

EYT İÇİN 5 YENİ FORMÜL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçtiğimiz günlerde Meclis'te görüşmeler gerçekleştirdi. EYT çözümü için 5 alternatifin üzerinde duruluyor. Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.