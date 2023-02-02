EYT yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Bugün ise Meclis Başkanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda teklifin Komisyon'da görüşülmesine geçilecek. Görüşmelerin ardından EYT'nin yasalaşması için iki aşama kalacak. İşte EYT'de son durum...

EYT'DE SON GELİŞMELER (2 ŞUBAT 2022)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirterek, "EYT'nin bütçeye maliyetini bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık." dedi.

EYT'NİN BÜTÇEYE MALİYETİ

Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtlayarak, Türkiye bütçesinin güçlü olduğunu vurguladı.

Geçen yılın aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'Bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalar arasında EYT hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz"

EYT HABERLERİ: MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU!

EYT'de son adım atıldı! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.







