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Nurettin Nebati’den son dakika EYT açıklaması geldi: Bakın nereyi işaret etti!

EYT son dakika haberleri asgari ücret zammının netlik kazanmasıyla birlikte araştıralan konular arasında. 2023 asgari ücretin belirlenmesinden sonra şimdi gözler Emelilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde. Hazine ve Maliye Bakanı, EYT için Kabine toplantısını işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT yasasının ne zaman kamuoyu ile paylaşacağının müjdesini verdi. Peki EYT ne zaman açıklanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini ne zaman açıklayacak?
Nurettin Nebati EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” dedi. Bakan Nebati, ÖTV de yeni bir vergi indiriminin olmayacağı mesajını da verdi. İşte Nurettin Nebati'nin EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı o açıklamanın detayları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini ne zaman açıklayacak?

  • EYT düzenlemesi için “Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde destek verilecek mi?

Nebati, hazırlıkları uzun süredir devam eden Kredi Garanti Fonu paketiyle ilgili son durumu anlattı: “KGF paketinde hemen hemen takvim netleşti. 250 milyar lirayı geçecek bir kullanım sağlanacak. 10’u ana, ayrıntılarıyla 14 başlıkta KGF paketini paylaşacağız. Hazırlıkarımız bitti. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde finansman için de destek vereceğiz.

Gayrımenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak. KGF paketi, fatura merkezli olacak. İstismarı en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Önceki seferlerde olduğu gibi kaynağı alıp dövize gitmesine izin vermeyeceğiz. Konut işinde operasyon yapmaya kalkana operasyonla karşılık veririz. Paketi önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz. Yılbaşından itibaren de kullanıma açmış oluruz.”

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