Özgün EYTde yaş sınırı olacak mı? Vedat Bilgin emeklilik düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenleri cevapladı
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EYT'de yaş sınırı olacak mı? Vedat Bilgin emeklilik düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenleri cevapladı!

EYT son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bir kere 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler EYT'yi kapsamayacak. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yaş sınırı konusu ise çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak." dedi. Peki EYT ne zaman ve nasıl çıkacak? EYT 1999 sonrası sigorta girişlileri kapsıyor mu? EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek, Resmi Gazete’de yayınlanacak, yasalaşacak? Bakan Vedat Bilgin Emeklikte Yaşa Takılanla düzenlemesine ilişkin merak edilenleri cevapladı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DAKİKA SON DURUM: EYT’de yaş şartı sınırı var mı yok mu? EYT nasıl çıkacak, düzenleme ne zaman Meclis’e gelecek, Resmi Gazete’de yayınlanacak, yasalaşacak?
Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtladı. Milyonların heyecanla beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, teknik çalışmalarının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından bu ay sonunda veya en geç Ocak ayının ilk haftasında düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin EYT'de yaş sınırı olup olmayacağına dair soruya da yanıt verdi. Peki EYT son durum nedir?

EYT son durum
EYT son durum

EYT 1999 sonrası sigorta girişlileri kapsıyor mu?

"EYT'nin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanları kapsadığını belirten Bakan Bilgin, "Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Bir kaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır.

Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz." dedi.

EYT'de yaş şartı, sınırı olacak mı?
EYT'de yaş şartı, sınırı olacak mı?

EYT’de yaş şartı var mı? EYT yaş sınırı ne zaman belli olacak?

Yaş sınırıyla ilgili de konuşan Bilgin, " Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var diyor.

EYT düzenlemesi
EYT düzenlemesi

Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma.Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir.

Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

EYT son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Bilgin sözlerine şöyle devam etti: "Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer."

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