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EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin'den açıklama geldi

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi EYT'nin ne zaman çıkacağı. Emeklilik yaşına takılanlar adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ve 3600 gösterde hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ve 3600 konusunda Bakan Bilgin neler söyledi? EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilginden açıklama geldi
Emeklilikte yaşa takılanlar

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) için son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yapmış olduğu açıklamada emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan'da hesaplara geçeceğini ifade etti. Bakan Bilgin asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ekledi. EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte bütün detaylar...

3600 ek gösterge'de son durum

  • Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız.
  • 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.
  • 3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telaffuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.

EYT'de son durum nedir?

Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.

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