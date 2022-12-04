Özgün EYTliye ikinci kez emeklilik var mı?
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EYT’liye ikinci kez emeklilik var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi. Peki Emeklilikten sonra çalışanlar 2.kez emekli olabilir mi? EYT’li ikinci kez emekli olabilir mi? Peki EYT düzenlemesinde neler var içeriği ne, kimleri kapsıyor, prim gün sayısı şartı, emekli yaşı kaç? İşte EYT son durum gelişmeleri. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DURUM: EYT’li ikinci kez emekli olabilir mi? EYT şartları erkekler kaç yaşında emekli olur?
EYT'den ikinci kez emekli olunur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, ''Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı. Bilgin, bugün yaptığı açıklamada EYT’lilerin sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM’ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söylemişti. Peki Emekli olduktan sonra ikinci emeklilik olur mu? EYT düzenlemesinde neler var içeriği ne, kimleri kapsıyor, prim gün sayısı şartı, emekli yaşı kaç? İşte EYT son durum gelişmeleri.

EYT’li ikinci kez emekli olabilir mi?

İşten ayrılış nedenlerine bağlı olarak hak kazanabilirler ama tekrar emeklilik nedeniyle kazanamazlar. Yani EYT sebebiyle ayrılıp emekli aylığını bağlatan bir çalışan, tekrar çalışmaya başladığında ikinci kez çalışmaya başladığı andan itibaren en az bir yılı o işyerinde geçirmelidir. Bu koşula bağlı olarak işinden haklı nedenle fesih ile ayrılmış ya da işveren hizmet sözleşmesini geçerli nedenle sonlandırmışsa kıdem tazminatını en son çalıştığı süre üzerinden alır. Ancak çalışanın emekliliği sebep göstererek tekrar o işyerinden kendisinin ayrılması durumunda ikinci kez kıdem tazminatı ödenmez. Emeklilik durumunda sadece bir kez kıdem tazminatı ödenir.

Bakan Nurettin Nebati
Bakan Nurettin Nebati

Şirketlere EYT için Kredi Garanti Fonu kredisi verilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu.

İş dünyasının beklediği EYT’lilerin kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği ile ilgili çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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