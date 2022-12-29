EYT’de SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT'den kimler faydalanacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı açısından bir ayrım söz konusu olacak mı?

EYT'DE SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI AYRIMI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Büyüyen, gelişen Türkiye'nin imkanlarını gördüğümüzde de hemen çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu yüksek zamlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik ve gösteriyoruz.

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Devlet için büyük fedakarlık anlamına gelen bu sistemi yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

EYT'DE PRİM BORCU OLMAMASI GEREKİYOR

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşullarla emeklilik hakkı verilecek. Bu tarihten öncesi SSK'lılarda emeklilik koşulları 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününün tamamlanması şeklinde olacak. Bağ-Kur'luların EYT'den yararlanabilmesi için dilekçe verdiği tarih itibarıyla kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun da olmaması gerekiyor. Bu kişilerin emeklilik dilekçesi borcu ödedikleri tarihte geçerli sayılacak. Emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlayacak.

EYT'DE KADIN VE ERKEKLERDE SİGORTALILIK SÜRESİ

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşullarla emeklilik hakkı verilecek. Bu tarihten öncesi SSK'lılarda emeklilik koşulları 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününün tamamlanması şeklinde olacak. Bağ-Kur'luların EYT'den yararlanabilmesi için dilekçe verdiği tarih itibarıyla kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun da olmaması gerekiyor. Bu kişilerin emeklilik dilekçesi borcu ödedikleri tarihte geçerli sayılacak. Emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlayacak.

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Bir dönem Bağ-Kur'lu olup SSK veya Emekli Sandığı'nda çalışmaya devam edip emekliliği hak kazananlar için de prim borcu kuralı geçerli olacak. Bu sosyal güvenlik statüsünden emekliliğe hak kazansalar dahi geçmişte Bağ-Kur prim borcu varsa emekli olunamayacak. Örneğin, 5300 gün SSK'lı çalışması olan EYT'li normalde tek başına bu hizmet süresiyle emekli olabilir. Bu kişinin 300 gün Bağ-Kur prim borcu varsa, emekli olabilmesi için borcunu ödemesi istenecek.

EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR

Bugüne kadar açıklanan tarih itibarıyla EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkânı sunulabilir. Emekli olmak için aranan primi doldurmaya 5, 10 gün, birkaç ay kalanlar için primlerini tamamlayacağı tarihte yasadan yararlanma imkânı sunulabilir. Bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Meclis'te gündeme gelebilir.

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İLK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT ile ilgili yasa teklifi önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliği ile kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.

Yasa ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler. Emeklilik dilekçesini ocak ayının 1’inde vermek ile 31’inde vermek arasında bir fark bulunmuyor. Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar. Yığılmadan dolayı emekli aylığı bağlama işlemleri uzun sürse bile 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı farkını alabilecekler.

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KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkesin emekli olacağını açıkladı.

Çalışma statüsü itibarıyla yaş koşulu dışında tamamlanması gereken emeklilik koşulları şöyle:

SSK (4/1-a):

Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

BAĞ – KUR (4/1-b):

Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c)

Kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet.

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Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecekler. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacaklar.

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