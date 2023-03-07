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Bakan Bilgin'den zorunlu emeklilik açıklaması: Merak edilen soru cevabını buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin işiyi yakından ilgilendiren geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edeceklerini bildirdi. Vedat Bilgin, EYT'de 4B'liler için de zorunlu emeklilik şartının kaldırılacağını açıkladı.

09:11 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum, seçim tarihi ve ekonomik gelişmeler de mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçici işçilerin kadro düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın (7 Mart Salı) geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

EYT'de 4B zorunlu emeklilik şartı

4B'liler için zorunlu emeklilik şartı kalkacak mı?

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.



#eyt
#zorunlu emeklilik şartı
#Geçici İşçilerle İlgili Düzenleme
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
20 dakika önce
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Bakan Bilgin'den zorunlu emeklilik açıklaması: Merak edilen soru cevabını buldu
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