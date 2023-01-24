EYT'nin Meclis'e bu hafta gelmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni borç yapılandırılmasına ilişkin teklif hazırlanıyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak açıklandı. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yapılandırma hangi borçlara var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin; "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi.

Bakan Vedat Bilgin EYT prim borçlanması

Prim borçlarının yapılandırılması EYT'lileri kapsıyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi. Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.

EYT

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de “5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik" dedi.







