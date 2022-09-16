EYT'de son durum: Kademeli geçiş ve yeni yasa ayrıntısına dikkat!

Bir süre çalışmış ancak emeklilik şartlarını taşımayan pek çok kişi ise çıkacak EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda emekli olamayan vatandaşlar için yeni formüller aranıyor.

EYT NE OLDU, SON DURUM NEDİR, ÇIKIYOR MU, KİMLERİ KAPSIYOR?

Hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı. Bu hizmet yılı ve prim günü sayısı 2008 sonrası sigortalı olanlar için geçerli. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir formül eğer hayata geçirilecekse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladıysa artık yaşı beklemeden emekli olma şartını yerine getiriyor.Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Bu 9 bin gün sayısı yerine 5 bin ile 5 bin 975 gün bizim için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için aranan şartlardı. Bu şartları yerine getiren kadın ve erkekler gün sayısı ve hizmet yılını tamamladıkları taktirde herhangi bir yaş şartına tabir olmaksızın emekli olmaları imkanı söz konusuydu. Vatandaşlar diyor ki ‘Biz sigortalı olduğumuz tarihte yaşla ilgili bir sorunumuz yoktu. Hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamladık yaş şartından dolayı emekli olamıyoruz’ diyor.Sayın Bakan da ‘Biz başka ülkenin formülünü dikkat etmiyoruz. Kendi ülkemiz ve ekonomik yapımızın şartına bakacağız. Bu çalışanlarımızın mağduriyetini ortadan gidereceğiz’ dedi."

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EMEKLİ OLMA KOŞULLARI

1) 8 EYLÜL 1999’DAN ÖNCE

8 Eylül 1999’dan önce memur olanlar;

Kadın memur 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi,

Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi şartlarıyla yaş haddi aranmadan emekli olabiliyorlardı. Ayrıca yaş haddinden emekli olmak için de;

Kadın memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma,

Erkek memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarını sağlayarak emekli olabiliyorlardı.

2) 8 EYLÜL 1999-30 NİSAN 2008 ARASI

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle memurlara emekli olmak için hizmet süresinin yanında yaş şartı da getirilerek emeklilik şartları oldukça ağırlaştırıldı. İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında memur olanlar emekli olmak için;

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Kadın memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 58 yaşını doldurma,

Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarına tabi tutuldu. Yaş haddinden emekli olmak için de;

Kadın memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşını doldurma,

Erkek memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşın doldurma şartlarına tabi tutulmaya başlandı.

YENİ YASAYA TABİ OLANLAR

8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla memur olanlardan; Hizmet süresi şartını sağlayan, yani kadın 20, erkek 25 tam yıl fiili hizmet süresini dolduranların ve emekli olmak için aranan fiili hizmet süresini doldurmaya 2 tam yıldan az kalanların yeni yasadan etkilenmeden eski şartlarla emekli olmaları benimsendi.

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