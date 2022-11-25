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EYT'de işe başlangıç tarihi netliğe kavuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin aralık ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin EYT'de işe giriş tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT'de işe giriş tarihi ne olacak, işe başlama tarihi geri çekilebilecek mi? soruları yanıt buldu. İşte Bakan Bilgin'den EYT'de işe başlama tarihine ilişkin açıklama..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTDE SON GELİŞME: İşe giriş tarihi geri çekilecek mi, işe giriş tarihi kaç olacak? Bakan Bilgin açıkladı
EYT işe giriş tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT'de işe başlama tarihine ilişkin net tarih verdi.

EYT'DE İŞE GİRİŞ TARİHİ NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, Star TV’nin sorularını yanıtladı. Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

EYT'DE 5 PUAN FORMÜLÜ

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusuyla ilgili de Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var.” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

K Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, son olarak EYT'nin acil gündemlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi" açıklamasında bulundu.

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