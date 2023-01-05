EYT emekli promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı?

EYT son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi çok yakında Meclis'e geliyor. İlk etapta hemen emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Yapılacak düzenlemede kurum farkı olmayacağı için kamu çalışanları da EYT'li olarak emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT maaş promosyonu

EYT emekli promosyonu bayram ikramiyesi alır mı?

Bankaların promosyon yarışı yaza adeta damgasını vurmuştu. Şubat ayında da EYT ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu yüzden bankalar kampanyaları için de çalışmalara başladı. Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak.

EYT emeklisi bayram ikramiye tutarı

EYT emeklisine bayram ikramiyesi var mı?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

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Banka promosyon ücretleri

Özel banka emekli promosyonu ne kadar?

Bankalar promosyonda tarifeleri güncellemeye başladı. Promosyon miktarı emekli maaşına göre değişirken bazı özel bankalar çıtayı 20 bin liraya kadar çıkardı. Emeklilerin promosyon alabilmesi için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veriliyor. Ama emekli istediği zaman bankasını değiştirebiliyor ve aldığı promosyon üzerinden fark ödeyerek istediği bankayı seçebiliyor.

Memur eyt emeklisi

EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi?

Memur emekli olduktan sonra Kamu kurumlarında memur olabilmesi için 5335 sayılı Kanun hükmüne bakmak gerekiyor.5335 sayılı Kanununun 30 uncu maddesi gereğince emekli olduktan sonra sadece; Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar, emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar. Ancak, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceği bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerekmektedir.

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Memur EYT emeklilik başvurusu

EYT'den emeklilik olacak memurlar emeklilik için nereye başvuracak?

Memur statüsünde görev yapan personel, emeklilik talebini içeren dilekçe, banka tercih dilekçesi, mal bildirim beyannamesi ve iki adet fotoğrafın Emeklilik onayı almaya yetkili personel birimlerine göndermesi gerekmekte..İlgili Kamu kurum ve kuruluşu , EYT'den yararlanmak isteyen memurun emekli olup olamayacağını SGK'nın hizmet takip programından kontrol etmesi gerekiyor.

Kontrol edildikten sonra emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor. İstenilen diğer belgelerle birlikte çalıştığı kamu kurumu SGK'nın hizmet takip programı üzerinden emeklilik başvuru bölümünde yer alan belgeleri yükleyerek elektronik ortamda EYT'li memurun başvuruları tamamlanıyor.

Sözleşmeli personel EYT başvurusu

EYT’den emekli olacak sözleşmeli personel nereye başvurması gerekiyor?

Kamuda 4/B li Sözleşmeli Personel ve İşçi statüsünde görev yapan personelin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Buradan emekli olabileceklerine yani emekliliği hak kazandıklarına dair resmi yazıyı almaları gerekiyor. Bu belgeyi bir dilekçe ekinde çalıştığı kuruma emeklilik talebini içeren bir dilekçe ile iletmeleri gerekmekte. Kamu kurumunun personel birimleri de emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor. Onay alındıktan sonra ilgililerin emeklilik işlemleri gerçekleşiyor.

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ÖZGÜN EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar