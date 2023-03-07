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EYT’liler Ramazan bayram ikramiyesi alacak mı?

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gündeme gelen bir konu da Ramazan ayının sonunda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi oldu. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Peki EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyesi olabilecek mi, ne zaman ödenecek?

13:43 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT bayram ikramiyesi

EYT bayram ikramiyesi

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa teklifinin yasalaşmasıyla beraber ise bu kapsamda emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar "EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ücret Ramazan ve Kurban Bayramlarından 1 hafta kadar önce hesaplara yatırılıyor.

EYT'LİLER RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklam a yapılmadı.

Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.



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#bayram ikramiyesi
#emeklilikte yaşa takılanlar
1 saat önce
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EYT’liler Ramazan bayram ikramiyesi alacak mı?
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