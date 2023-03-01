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Emeklilikle Yaşa Takılanlar yasa teklifi TBMM'de kabul edilirken gözler EYT bayram ikramiyesine çevrildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların ilk maaşlarını Nisan ayında alması bekleniyor. İşte, 2023 EYT emekli promosyonu hakkında merak edilenler...
EYT TBMM'DA KABUL EDİLDİ!
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?
EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.